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市场报道 | 2016年 12月 1日 星期四 22:38 BJT

美国股市：开盘上涨，因油价续升

路透12月1日 - 美国股市周四开盘上涨，12月第一个交易日迎来开门红，因油价延续升势，提振能源股。

道琼工业指数 上涨54.17点，或0.28%，至19,177.75点。标准普尔500指数 攀升2.92点，或0.13%，至2,201.73点.纳斯达克指数 升1.43点，或0.03%，至5,325.11点。(完) 　　

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