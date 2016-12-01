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市场报道 | 2016年 12月 2日 星期五 05:13 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.36%，纳斯达克指数收低1.36%

路透纽约12月1日 - 美国股市周四涨跌互现，科技股大跌拖累纳斯达克和标普500指数走低，银行和能源股上涨扶助道琼工业指数创纪录最高收位。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高68.35点，或0.36%，至19,191.93点；标准普尔500指数 收低7.73点，或0.35%，至2,191.08点；纳斯达克指数 收低72.574点，或1.36%，至5,251.107点。(完) 　　

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