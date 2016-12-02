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市场报道 | 2016年 12月 2日 星期五 22:40 BJT

美国股市：开盘持平，此前发布的就业报告强劲

路透12月2日 - 美国股市周五开盘基本持平，此前发布的就业报告稳固，直指就业市场强劲，增强了升息的理据。

道琼工业指数 下跌18.9点，或0.1%，至19,173.03点。标准普尔500指数 小升0.82点，或0.04%，至2,191.9点.纳斯达克指数 降2.92点，或0.06%，至5,248.19点。(完) 　　

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