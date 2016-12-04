重温稿-美国股市：基本持平，银行股升势暂歇

* 美国11月新增就业岗位17.8万个，高于17.5万个的预期

* 银行股四个交易日来首日下跌

* Pandora跳升，因CNBC报道公司将出售给Sirius

* 道琼工业指数收跌0.11%，标普500指数收高0.04%，纳斯达克指数收高0.09%

路透12月2日 - 美国股市周五几无变动，非农就业报告对美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月加息的预期没有影响，银行股回软，但本周连续第四周上涨。

美国劳工部称，上月民间和公共部门雇佣的人数超过了分析师的预估，进一步增强了美联储将在12月13-14日会议上升息的预期。

但投资者对周五就业报告的反应冷淡，因市场看似已经消化了本月升息的预期。

“如果就业岗位增幅在10万至20万区间的高端，人们就不当回事了，”BMO Private Bank资深策略师Jeff Weniger称。

特朗普在美国大选中获胜后，美股主要股指过去三周连创纪录高位，投资者转投预计将受益于减税、增加基建支出和放松银行监管等竞选承诺的板块。

标普金融股指数 自11月8日总统选举以来上涨13.1%，工业股指数 同期攀升超过7%。

但金融股周五涨势暂竭，标普金融股指数下跌1%，为标普500指数11大类股中表现最差的板块。

“市场有大量拥挤交易，从金融股近期急升来看，它可能是其中之一，”Weniger说。

高盛 下挫1.4%，四个交易日内首日下跌。美国银行 跌1.3%，花旗集团 挫跌2.2%，富国银行 跌1.4%，为给标普500指数造成最大拖累的几只成份股。

道琼工业指数 收跌20.51点，或0.11%，至19,170.42点；标准普尔500指数 收升0.87点，或0.04%，至2,191.95点；纳斯达克指数 收高4.55点，或0.09%，至5,255.65点。

本周，道琼工业指数上涨0.1%，标准普尔500指数下滑1%，纳斯达克指数下跌2.7%。

咖啡连锁店星巴克 下跌2.2%，报57.21美元，此前公司称，Howard Schultz将卸任公司首席执行官(CEO)一职。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.21:1；纳斯达克市场为1.05:1。

标普500指数成份股有18只触及52周新高，六只成份股触及新低；有97只纳斯达克指数成份股触及52周新高，51只触及新低。