重温稿-美国股市：基本持平，银行股升势暂歇

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
* 美国11月新增就业岗位17.8万个，高于17.5万个的预期
* 银行股四个交易日来首日下跌
* Pandora跳升，因CNBC报道公司将出售给Sirius
* 道琼工业指数收跌0.11%，标普500指数收高0.04%，纳斯达克指数收高0.09%
路透12月2日 - 美国股市周五几无变动，非农就业报告对美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月加息的预期没有影响，银行股回软，但本周连续第四周上涨。
美国劳工部称，上月民间和公共部门雇佣的人数超过了分析师的预估，进一步增强了美联储将在12月13-14日会议上升息的预期。
但投资者对周五就业报告的反应冷淡，因市场看似已经消化了本月升息的预期。
“如果就业岗位增幅在10万至20万区间的高端，人们就不当回事了，”BMO Private Bank资深策略师Jeff Weniger称。
特朗普在美国大选中获胜后，美股主要股指过去三周连创纪录高位，投资者转投预计将受益于减税、增加基建支出和放松银行监管等竞选承诺的板块。
标普金融股指数 自11月8日总统选举以来上涨13.1%，工业股指数 同期攀升超过7%。
但金融股周五涨势暂竭，标普金融股指数下跌1%，为标普500指数11大类股中表现最差的板块。
“市场有大量拥挤交易，从金融股近期急升来看，它可能是其中之一，”Weniger说。
高盛 下挫1.4%，四个交易日内首日下跌。美国银行 跌1.3%，花旗集团 挫跌2.2%，富国银行 跌1.4%，为给标普500指数造成最大拖累的几只成份股。
道琼工业指数 收跌20.51点，或0.11%，至19,170.42点；标准普尔500指数 收升0.87点，或0.04%，至2,191.95点；纳斯达克指数 收高4.55点，或0.09%，至5,255.65点。
本周，道琼工业指数上涨0.1%，标准普尔500指数下滑1%，纳斯达克指数下跌2.7%。
咖啡连锁店星巴克 下跌2.2%，报57.21美元，此前公司称，Howard Schultz将卸任公司首席执行官(CEO)一职。
纽约证交所涨跌股家数比例为1.21:1；纳斯达克市场为1.05:1。
标普500指数成份股有18只触及52周新高，六只成份股触及新低；有97只纳斯达克指数成份股触及52周新高，51只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约70.3亿股成交，高于过去20日的平均日成交量79.4亿股。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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