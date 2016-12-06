美国股市：道琼工业指数收高0.18%，纳斯达克指数收涨0.45%

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约12月6日 - 美国股市周二走高，因电信巨头美国电话电报公司(AT&T) 和威瑞森通讯(Verizon Communications) 上涨，银行股延续了大选后的升势，帮助道琼工业指数再创纪录最高收位。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高35.54点，或0.18%，至19,251.78点；标准普尔500指数 收升7.52点，或0.34%，至2,212.23点；纳斯达克指数 收高24.109点，或0.45%，至5,333.001点。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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