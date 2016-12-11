重温稿-美国股市：再创新高，标普500指数本周升3%

* 标普500指数连续第三日创新高

* 道琼工业指数连续第五周周线上涨

* 可口可乐上涨，此前公司更换执行长

* 道琼工业指数收高0.72%，标普500指数收高0.59%，纳斯达克指数收涨0.5%

路透纽约12月9日 - 美国股市主要股指周五再创新高，标普500指数本周上涨约3%，因投资者买入那些涨幅落后的股票，自特朗普胜选以来此波升势已长达一个月。

指标标普500指数连续第三日创纪录新高，道琼工业指数和纳斯达克指数也创新高，道指录得连续第五周周线上涨。

投资人预计特朗普将实施经济刺激举措，减少税收和监管的预期尤其推高了金融和工业类股。周五，之前跑输的板块，如医疗保健类股、必需消费者类股、公用事业类股和科技类股领涨。

“大选后的狂升，已经影响到市场的每个板块，”交易公司Empire Executions总裁Peter Costa称，“之前科技类股失宠，因工业类股受到青睐，现在科技类股也受到追捧。”

道琼工业指数 收高142.04点，或0.72%，至19,756.85点；标准普尔500指数 收升13.34点，或0.59%，至2,259.53点；纳斯达克指数 收高27.14点，或0.50%，至5,444.50点。

标普500指数连续第六日上涨，今年已累积上涨10.5%。

在下午的交易中，涨势加速，收盘接近盘中高位水平。

“大家都在等待这波升势动能消竭，或者至少进行调整，看似好像不会出现，” Solaris Asset Management首席投资官Tim Ghriskey称，“收盘前，投资组合经理已经把持不住手中的资金，并且把资金从固定收益市场转到股市。”

标普必需消费品类股 上涨1.4%，受助于可口可乐 急升2.5%，此前该公司称，首席执行官穆泰康将辞去执行长职务，公司元老James Quincey被任命为其接替者。

医疗保健类股 上涨1.2%，受助于制药商必治妥施贵宝 大涨3.3%，此前该公司增加了派息。

“今天我们看见资金流向一些大选以来不太被看好的类股，这告诉我们升势影响的板块在扩大，这是个非常积极的迹象，”嘉信理财(Charles Schwab)交易和衍生品副总裁 Randy Frederick称。

随着市场攀升，投资者认为近期出炉的令人鼓舞的经济数据也支撑了股市。

周五，美国密歇根大学的一份报告显示，消费者信心指数初值为2015年1月以来最高。10月趸售库存下降，趸售销售急升，支撑了库存投资将有助于第四季经济成长的观点。

下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)的会议将考验此波行情。投资人普遍预计美联储将升息，市场参与者将寻找有关未来升息步伐的线索。

“美联储声明的基调将是这波升势是否可持续的关键，”Ghriskey称。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约74亿股成交，过去20日的平均日成交量为75亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.01:1；纳斯达克市场为1.38:1。