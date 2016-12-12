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市场报道 | 2016年 12月 13日 星期二 05:21 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.20%，纳斯达克指数收跌0.59%

路透纽约12月12日 - 美国股市标普500和纳斯达克指数在连续六日上涨后周一下跌，受压于科技类股的下挫，而能源股的升势动能也减弱，因油价的涨幅从稍早的近6%缩减至不到2%。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高39.58点，或0.20%，至19,796.43点；标准普尔500指数 收跌2.57点，或0.11%，至2,256.96点；纳斯达克指数 收挫31.96点，或0.59%，至5,412.54点。(完)

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