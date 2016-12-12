美国股市：道琼工业指数收高0.20%，纳斯达克指数收跌0.59%

加拿大股市：收升，多家美国银行业绩良好提振加拿大银行股上涨
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透纽约12月12日 - 美国股市标普500和纳斯达克指数在连续六日上涨后周一下跌，受压于科技类股的下挫，而能源股的升势动能也减弱，因油价的涨幅从稍早的近6%缩减至不到2%。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高39.58点，或0.20%，至19,796.43点；标准普尔500指数 收跌2.57点，或0.11%，至2,256.96点；纳斯达克指数 收挫31.96点，或0.59%，至5,412.54点。(完)
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。