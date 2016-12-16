版本:
中国
市场报道 | 2016年 12月 17日 星期六 05:15 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.04%，纳斯达克指数收挫0.36%

路透12月16日 - 美国股市周五收盘下跌，受甲骨文(Oracle)股价急挫逾4%拖累，但近期走势不佳的房地产股和公用事业股今日在各大类股中涨幅最大。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌8.83点，或0.04%，至19,843.41点；标准普尔500指数 收跌3.96点，或0.175%，至2,258.07点；纳斯达克指数 下挫19.693点，或0.36%，至5,437.162点。

本周，道指上涨0.44%，标普500指数下跌0.07%，纳斯达克指数下跌0.14%。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐