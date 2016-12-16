美国股市：道琼工业指数收跌0.04%，纳斯达克指数收挫0.36%

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透12月16日 - 美国股市周五收盘下跌，受甲骨文(Oracle)股价急挫逾4%拖累，但近期走势不佳的房地产股和公用事业股今日在各大类股中涨幅最大。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌8.83点，或0.04%，至19,843.41点；标准普尔500指数 收跌3.96点，或0.175%，至2,258.07点；纳斯达克指数 下挫19.693点，或0.36%，至5,437.162点。
本周，道指上涨0.44%，标普500指数下跌0.07%，纳斯达克指数下跌0.14%。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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