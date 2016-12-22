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市场报道 | 2016年 12月 22日 星期四 22:39 BJT

美国股市：开盘持平，节日前市场交投清淡

路透12月22日 - 美国股市周四开盘基本持平，交投清淡，因投资者准备迎接假日。

道琼工业指数 下跌18.68点，或0.09%，至19,923.28点；标准普尔500指数 跌4.32点，或0.190713%，至2,260.86点；Nasdaq指数 下跌5.04点，或0.09%，至5,466.40点。(完)
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