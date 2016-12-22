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市场报道 | 2016年 12月 23日 星期五 05:17 BJT

美国股市：道琼工业指数微跌0.12%，纳斯达克指数收低0.44%

路透纽约12月22日 - 美国股市周四收盘下跌，受零售商类股下挫拖累，因美国候任总统特朗普将提振经济增长的乐观预期带动股市近期上涨后，投资者不愿再推高市场。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌23.08点，或0.12%，至19,918.88点；标准普尔500指数 收跌4.22点，或0.19%，至2,260.96点；纳斯达克指数 收挫24.011点，或0.44%，至5,447.422点。(完) 　　
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