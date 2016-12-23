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市场报道 | 2016年 12月 23日 星期五 22:39 BJT

美国股市: 开盘基本持稳，节前交投清淡

路透12月23日 - 美国股市周五开盘基本持稳，从目前的情况看，今日将是非常淡静的一天，投资者已经在准备迎接圣诞假期。

道琼工业指数 微挫9.99点，或0.05%，至19,908.89点；标准普尔500指数 小跌0.38点，或0.01%，至2,260.58点；Nasdaq指数 回落2.99点，或0.05%，至5,444.43点。(完)
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