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市场报道 | 2016年 12月 24日 星期六 05:14 BJT

美国股市：道琼工业指数微升0.07%，纳斯达克指数收高0.28%

路透纽约12月23日 - 美国股市周五上涨，受助于医疗保健类股的上扬，在美国当选总统特朗普的政策将提振经济增长的乐观预期带动下，投资者继续推高股市。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高14.93点，或0.07%，至19,933.81点；标准普尔500指数 收高2.83点，或0.125168%，至2,263.79点；纳斯达克指数 收升15.267点，或0.28%，至5,462.689点。

本周，道琼工业指数升0.5%，标普500指数升0.2%，纳斯达克指数涨0.5%。(完) 　　
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