美国股市：道琼工业指数微升0.07%，纳斯达克指数收高0.28%

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透纽约12月23日 - 美国股市周五上涨，受助于医疗保健类股的上扬，在美国当选总统特朗普的政策将提振经济增长的乐观预期带动下，投资者继续推高股市。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高14.93点，或0.07%，至19,933.81点；标准普尔500指数 收高2.83点，或0.125168%，至2,263.79点；纳斯达克指数 收升15.267点，或0.28%，至5,462.689点。
本周，道琼工业指数升0.5%，标普500指数升0.2%，纳斯达克指数涨0.5%。(完)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。