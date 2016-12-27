美国股市：开盘走高，因油价上升

路透12月27日 - 美国股市周二开盘小幅走高，因油价上升提振油股。

道琼工业指数 上涨26.58点，或0.13%，至19,960.39点；标准普尔500指数 小升2.98点，或0.13%，至2,266.77点；Nasdaq指数 涨7.76点，或0.14%，至5,470.45点。(完)