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市场报道 | 2016年 12月 28日 星期三 05:12 BJT

美国股市：道琼工业指数微升0.06%，纳斯达克指数收高0.45%

路透纽约12月27日 - 美国股市周二收盘上涨，受助于消费者和楼市数据乐观，交易量为年内最低交易日之一。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高11.23点，或0.06%，至19,945.04点；标准普尔500指数 收高5.09点，或0.22%，至2,268.88点；纳斯达克指数 收升24.75点，或0.45%，至5,487.44点。(完) 　　
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