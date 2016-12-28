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市场报道 | 2016年 12月 28日 星期三 22:40 BJT

美国股市：开盘走高，道指逼近2万点大关

路透12月28日 - 美国股市周三开盘走高，投资者希望科技股和金融股的升势能够帮助道琼工业指数跨过未曾逾越的2万点大关。

道琼工业指数 上涨31.05点，或0.16%，至19,976.09点；标准普尔500指数 小升2.23点，或0.10%，至2,271.11点；Nasdaq指数 涨9.93点，或0.18%，至5,497.38点。(完)
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