美国股市：道琼工业指数收跌0.56%，纳斯达克指数收挫0.89%

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透纽约12月28日 - 美国股市周三收盘普遍下跌，部分因为成屋待完成销售大幅下挫。今日市场交投仍清淡。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低111.36点，或0.56%，至19,833.68点；标准普尔500指数 收跌18.96点，或0.84%，至2,249.92点；纳斯达克指数 收挫48.89点，或0.89%，至5,438.56点。(完)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。