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市场报道 | 2016年 12月 29日 星期四 05:11 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.56%，纳斯达克指数收挫0.89%

路透纽约12月28日 - 美国股市周三收盘普遍下跌，部分因为成屋待完成销售大幅下挫。今日市场交投仍清淡。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低111.36点，或0.56%，至19,833.68点；标准普尔500指数 收跌18.96点，或0.84%，至2,249.92点；纳斯达克指数 收挫48.89点，或0.89%，至5,438.56点。(完) 　　
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