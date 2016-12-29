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市场报道 | 2016年 12月 30日 星期五 05:13 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.07%，纳斯达克指数收挫0.12%

路透纽约12月29日 - 美国股市周四收盘小幅下跌，受银行股下跌拖累，市场交投淡静，因交易商在为新的一年作准备。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低13.90点，或0.07%，至19,819.78点；标准普尔500指数 收跌0.66点，或0.03%，至2,249.26点；纳斯达克指数 收挫6.47点，或0.12%，至5,432.09点。(完) 　　
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