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市场报道 | 2016年 12月 30日 星期五 22:40 BJT

美国股市：在2016年最后一个交易日小幅开高，受金融和科技股上涨支撑

路透12月30日 - 美国股市周五在2016年最后一个交易日小幅开高，受金融股和科技股上涨支撑。

道琼工业指数 上涨31.13点，或0.16%，至19,850.91点；标准普尔500指数 小升4.06点，或0.18%，至2,253.32点；纳斯达克指数 涨9.34点，或0.17%，至5,441.43点。(完)
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