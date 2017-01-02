重温稿-美国股市：今年最后一个交易日下跌，但全年大幅收升

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* 苹果下跌，因公司计划减少iPhone产量

* 道指录得美国大选以来的首个周线跌幅

* 道琼工业指数收跌0.29%，标普500指数回落0.46%，纳斯达克指数收挫0.90%

路透12月30日 - 美国股市周五在全年的最后一个交易日下跌，受苹果和其它科技股走低拖累，但主要股指今年全年仍大幅收高。

节日季交投清淡，标普500指数连续第三日收跌。

但该指数仍录得9.5%的年度涨幅。道琼工业指数今年全年大涨13.4%，但本周录得美国大选以来的首个周线跌幅。

美国股市在11月8日特朗普胜选后大涨，因投资者押注，特朗普将会减税、放松监管，并会推出新的经济刺激举措。但本周升势停滞。

“此波上涨行情涨幅很大，本周涨势暂歇，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig称，“现在市场处于这样一种境地，即新政府会实施什么政策，何时实施，新政将会给美国整体经济和各个行业造成怎样的影响充满了不确定性。”

道琼工业指数 收低57.18点，或0.29%，至19,762.60点；标准普尔500指数 收跌10.43点，或0.46%，至2,238.83点；纳斯达克指数 收挫48.971点，或0.90%，至5,383.117点。

道指进一步离开2万点大关，之前一度仅差13点，但却未能成功突破此关口。

自大选以来，道指已经累积上涨了约8%。

“此轮涨势了得，所以看见一些获利了结不足为奇，”Solaris Asset Management首席投资官Tim Ghriskey称。

“人们可能开始认清现实，升势很大部分是基于对候任政府已经开始着手制定刺激政策的假设，市场确实希望能够出台这些政策，希望对马上要上台的新政府提出的一些建议不会遭遇激烈的争论，也不要缩水。”

苹果 股价下跌0.8%，此前有报导称，公司将减少Iphone手机的生产。该公司供应商Cirrus Logic 和高通 也走低。

科技股在标普各类股中表现最差，下跌1%，大型科技公司微软 和Alphabet 均下跌逾1%。

投资者谨慎地认为，标普指数在2016年意外大涨后，明年开局将可能下跌。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约56亿股成交，低于过去20日的平均日成交量68亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.23:1；纳斯达克市场跌涨股家数比为1.49:1。