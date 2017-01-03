美国股市：道琼工业指数收高0.6%，纳斯达克指数上扬0.85%

路透纽约1月3日 - 美国股市周二上涨，大选后的升势延烧到新的一年，受助于威瑞森通讯(Verizon Communications)和包括Alphabet及Facebook等科技股大涨。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高119.16点，或0.6%，至19,881.76点；标准普尔500指数 收高19点，或0.85%，至2,257.83点；纳斯达克指数 上扬45.97点，或0.85%，至5,429.08点。(完)