美国股市：道琼工业指数收高0.6%，纳斯达克指数上扬0.85%

台湾经济指标预测--5月25日至8月21日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/26 1600 经济成长率 4月 -- +2.56% (统计值) (Q1概估) * 6月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1620 外汇存底 5月底 -- 4,384.26亿美元 6/6 0830 消费者物价指 5月 -- +0.12%
路透纽约1月3日 - 美国股市周二上涨，大选后的升势延烧到新的一年，受助于威瑞森通讯(Verizon Communications)和包括Alphabet及Facebook等科技股大涨。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高119.16点，或0.6%，至19,881.76点；标准普尔500指数 收高19点，或0.85%，至2,257.83点；纳斯达克指数 上扬45.97点，或0.85%，至5,429.08点。(完)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/26 1600 经济成长率 4月 -- +2.56% (统计值) (Q1概估) * 6月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1620 外汇存底 5月底 -- 4,384.26亿美元 6/6 0830 消费者物价指 5月 -- +0.12%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 4月 +7.4% +12.3% 6/20 -- 经常帐(亿美元) 第1季 +163.9亿美 194.5亿美 r 8/21 元 元 国际收支(亿美元) 第1季 +24.3亿美元 7.2亿美元
路透5月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月24日(周三)走势纵览。