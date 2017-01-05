美国股市：小幅低开，因金融股承压走软

路透1月5日 - 美国股市周三开低，为新年首见，因金融股下滑，投资人评估经济数据以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)对当选总统特朗普政策的想法。

道琼工业指数 跌8.72点，或0.04%，至19,933.44点；标准普尔500指数 跌1.39点，或0.06%，至2,269.36点；纳斯达克指数 升8.07点，或0.15%，至5,485.07点。(完)