美国股市: 道琼工业指数下跌0.21%，纳斯达克指数上扬0.2%

路透纽约1月5日 - 美国股市周四涨跌互现，标普500指数小幅收跌，受累于金融股走低，以及投资者抛售传统零售商股票。但纳斯达克指数创纪录收盘高位，在线零售商亚马逊 领涨。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 下跌42.87点，或0.21%，至19,899.29点；标准普尔500指数 微挫1.75点，或0.077%，至2,269.00点；纳斯达克指数 上涨10.93点，或0.2%，至5,487.94点。(完)