美国股市: 道琼工业指数下跌0.21%，纳斯达克指数上扬0.2%

标题新闻：美国4月商品贸易收支初值为逆差675.5亿美元，趸售库存减少0.3%
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路透纽约1月5日 - 美国股市周四涨跌互现，标普500指数小幅收跌，受累于金融股走低，以及投资者抛售传统零售商股票。但纳斯达克指数创纪录收盘高位，在线零售商亚马逊 领涨。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 下跌42.87点，或0.21%，至19,899.29点；标准普尔500指数 微挫1.75点，或0.077%，至2,269.00点；纳斯达克指数 上涨10.93点，或0.2%，至5,487.94点。(完)
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路透芝加哥5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p