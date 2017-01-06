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市场报道 | 2017年 1月 6日 星期五 22:39 BJT

美国股市：开盘基本持平，之前公布的非农就业报告喜忧参半

路透1月6日 - 美国股市周五开盘基本持平，之前公布的数据显示，美国12月非农就业岗位增幅不及预期，但薪资反弹，表明就业市场仍在持续增长。

道琼工业指数 微升5.99点，或0.03%，至19,905.28点；标准普尔500指数 小涨1.94点，或0.08%，至2,270.94 点；纳斯达克指数 上扬10.78点，或0.2%，至5,498.71点。(完)
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