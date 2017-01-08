重温稿-美国股市：受苹果上涨带动三大股指均创新高，道指高见19,999.63点

(重温稿)

* 道指高见19,999.63点

* 标普500指数和纳斯达克指数创纪录收盘新高

* 美国12月非农就业岗位增加15.6万，不及预期的17.8万

* 道指升0.32%，标普500指数收高0.35%，纳斯达克指数上扬0.6%

路透1月6日 - 美国股市周五上涨，道琼工业指数历史上首次离两万点大关仅差不到1点，而纳斯达克指数和标普500指数双双创纪录高位，受苹果 大涨带动。持续了两个月的美国股市特朗普行情继续延烧。

加拿大联邦竞争局表示，结束对苹果为期两年的调查，没有找到足够证据证明苹果涉及反竞争行为。消息带动苹果攀升1.1%。

自特朗普在11月赢得美国大选后，美国股市势如破竹，道指劲升9%，因投资人预计，特朗普将透过减税和基建支出来刺激经济。尽管周五的上涨显示股市升势尚未结束，但一些投资人越趋谨慎。

“市场上涨可以理解，因市场乐观地认为，特朗普政府将实施新政来刺激经济，”CFRA首席投资策略师Sam Stovall表示，“不过，市场涨势通常呈抛物线形态，会经历一段消化这些升势时期，我认为这一次也不会例外。”

美国劳工部公布，上月美国非农就业岗位增幅不及预期，但薪资增长，显示出就业市场的韧性。

有报道称，美国佛罗里达州劳德代尔堡-好莱坞国际机场发生枪击案，造成至少五人死亡八人受伤，但市场对此没有重大反应。

道琼工业指数 上涨64.51点，或0.32%，至19,963.80点，盘中高见19,999.63点后回落。高盛 升1.48%，对道指的提振最大。

标准普尔500指数 上涨7.98点，或0.35%，至2,276.98点，为历史最高收位。纳斯达克指数 上涨33.12点，或0.6%，至5,521.06点，也为纪录收盘高位。

标普500指数11大类股中有九种收高，科技股 以0.96%领涨。

本周，美国股市道琼工业指数升1%，标准普尔500指数上涨1.7%，纳斯达克指数升2.6%。

**投资人关注业绩期**

投资人将密切关注未来几周公布的美国企业第四季业绩。

根据汤森路透Datastream，在近期上涨后，标普500指数成份股目前预估市盈率约17倍，高于10年均值14。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计第四季企业盈利按年增长6.1%，上年同期油价下滑殃及能源企业。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.11:1；纳斯达克市场为1.21:1。

标普500指数成份股有24只触及52周新高，没有成份股触及新低；有76只纳斯达克指数成份股触及52周新高，15只触及新低。