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市场报道 | 2017年 1月 9日 星期一 22:39 BJT

美国股市：开低，因能源股和高盛下跌

路透1月9日 - 美国股市周一开低，因油价下滑拖累能源股走软，高盛下跌也令道琼工业指数进一步远离历史性的两万点大关。

道琼工业指数 跌49.68点，或0.25%，至19,914.12点；标准普尔500指数 下滑3.18点，或0.14%，至2,273.8点；纳斯达克指数 升6.91点，或0.13%，至5,527.96点。(完)
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