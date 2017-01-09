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市场报道 | 2017年 1月 10日 星期二 05:17 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.38%，纳斯达克指数上扬0.19%

路透纽约1月9日 - 美国股市周一收盘涨跌互现，能源和金融股下跌重压标普500指数，并使道指上探两万点大关的努力受阻。本周美国进入第四季业绩期，特朗普也将在下周就任美国总统。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 下跌76.42，或0.38%，至19,887.38点；标准普尔500指数 小跌8.08点，或0.35%，至2,268.90点；纳斯达克指数 小涨10.76点，或0.19%，至5,531.82点。(完)
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