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市场报道 | 2017年 1月 11日 星期三 22:38 BJT

美国股市：开盘基本持稳，关注候任总统特朗普首个正式记者会

路透1月11日 - 美国股市标普500指数和纳斯达克指数周三开盘持稳，投资人关注候任总统特朗普的首个正式记者会，预计将提供提振经济成长计划的更多线索。

道琼工业指数 升20.7点，或0.1%，至19,876.23点，受默克 上涨扶助。

标准普尔500指数 微跌0.21点，报2,268.69点；纳斯达克指数 微升2.02点，或0.04%，至5,553.84点。(完)
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