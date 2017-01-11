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市场报道 | 2017年 1月 12日 星期四 05:14 BJT

美国股市: 道琼工业指数上扬0.5%，纳斯达克指数收涨0.21%

路透纽约1月11日 - 美国股市周三收涨，盘中交投震荡，尽管投资者抛售制药股，因美国候任总统特朗普在当选后首次记者会上表示，制药公司为药品定高价，相当于“不用受惩罚的谋杀”。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 升98.75点，或0.5%，至19,954.28点；标准普尔500指数 涨6.42点，或0.28%，至2,275.32点；纳斯达克指数 上扬11.83点，或0.21%，至5,563.65点。(完)
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