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市场报道 | 2017年 1月 13日 星期五 22:39 BJT

美国股市：开盘上涨，因部分银行发布好于预期的季度业绩

路透1月13日 - 美国股市周五开盘走高，随着第四季季报期开锣，美国银行 和摩根大通 发布的季度获利好于预期。

道琼工业指数 升28.03点，或0.14%，至19,919.03点，标准普尔500指数 涨3.32点，或0.14%，报2,273.76点；纳斯达克指数 涨10.83点，或0.2%，至5,558.32点。(完)
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