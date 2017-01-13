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市场报道 | 2017年 1月 14日 星期六 05:20 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.03%，纳斯达克指数收升0.48%

路透纽约1月13日 - 美国股市标普500指数周五上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期，令投资者对市场在近期上涨后触及的高位更有信心，纳斯达克指数收于纪录高位。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌5.27点，或0.03%，至19,885.73点；标准普尔500指数 收高4.20点，或0.18%，至2,274.64点；纳斯达克指数 收升26.629点，或0.48%，至5,574.116点。

本周，纳斯达克指数下跌0.4%，标普500指数下跌0.1%，纳斯达克指数上涨1%。(完)
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