美国股市：道琼工业指数收低0.03%，纳斯达克指数收升0.48%

标题新闻：贝莱德首席执行长Larry Fink称全球经济增长提速，企业盈利增长和股价攀升同步
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约1月13日 - 美国股市标普500指数周五上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期，令投资者对市场在近期上涨后触及的高位更有信心，纳斯达克指数收于纪录高位。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌5.27点，或0.03%，至19,885.73点；标准普尔500指数 收高4.20点，或0.18%，至2,274.64点；纳斯达克指数 收升26.629点，或0.48%，至5,574.116点。
本周，纳斯达克指数下跌0.4%，标普500指数下跌0.1%，纳斯达克指数上涨1%。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选