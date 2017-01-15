重温稿-美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据

* 美国银行、富国银行和摩根大通发布高于预期的业绩

* 消费者类股下跌，因12月零售销售数据弱于预期

* Facebook发布业绩更新后跳升，将纳斯达克指数推至纪录高位

* 道琼工业指数收低0.03%，标普500指数收高0.18%，纳斯达克指数收升0.48%

路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美国大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。

在特朗普在美国大选中意外获胜后，美国股市急升，因市场乐观预计，他将减少企业税，增加基建支出，并放松银行监管。

随着股票市盈率远高于历史平均水平，许多投资者相信，股市的进一步上涨将取决于标普500指数成份股是否能在未来几周发布强劲的业绩报告。

大型银行股周五没有令市场失望，美国银行 、摩根大通 和富国银行 均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。

上述三家大银行股价一度急升逾2%，稍晚回吐大部分涨幅，富国银行收高1.36%，摩根大通收高0.53%。

标普金融类股指数自大选以来累积涨幅约17%，远超过标普500指数6%的升幅。

“后市业绩是关键，开局不错，”U.S. Bank私人客户储备董事总经理Mike Baele称。

道琼工业指数小幅下跌，因沃尔玛 和其它消费者类股下跌，此前发布的一份报告显示，美国12月零售销售和核心零售销售增幅小于预期。

市场交投清淡，金融市场下周一因马丁路德金纪念日闭市。

纳斯达克指数 收升26.629点，或0.48%，收于纪录高位的5,574.116点，今年迄今上涨3.55%。

道琼工业指数 收跌5.27点，或0.03%，至19,885.73点；标准普尔500指数 收高4.20点，或0.18%，至2,274.64点。

本周，纳斯达克指数下跌0.4%，标普500指数下跌0.1%，纳斯达克指数上涨1%。

Facebook 跳涨1.36%，此前Raymond James上调对Facebook的评级，对标普500指数和纳斯达克指数带来最大的提振。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期，标普500指数成份股第四季总盈利将增长6.2%。

根据汤森路透Datastream，标普500指数成份股未来盈利预期的市盈率为17倍，10年均值为14倍。

“股市上涨很多，所以有回调的空间，但总体来说，2017年前景相对良好，”BMO Global Asset Management资深投资策略师Jon Adams说。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.69:1；纳斯达克市场为2.34:1。

标普500指数成份股有31只触及52周新高，三只成份股触及新低；有126只纳斯达克指数成份股触及52周新高，14只触及新低。