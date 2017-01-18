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市场报道 | 2017年 1月 19日 星期四 05:16 BJT

美国股市: 道琼工业指数小跌0.11%，纳斯达克指数上扬0.31%

路透纽约1月18日 - 美股标普500指数周三小幅收涨，盘中交投震荡，受助于在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表逐步升息“合理”的讲话后，金融股攀升。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 跌22.05点，或0.11%，至19,804.72点；标准普尔500指数 小涨4点，或0.18%，至2,271.89点；纳斯达克指数 升16.93点，或0.31%，至5,555.65点。(完)
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