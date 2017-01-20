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市场报道 | 2017年 1月 21日 星期六 05:19 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.48%，纳斯达克指数收升0.28%

路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高94.85点，或0.48%，至19,827.25点；标准普尔500指数 收高7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 升15.25点，或0.28%，至5,555.33点。

本周，道琼工业指数下跌0.29%，标普500指数下跌0.15%，纳斯达克指数下跌0.34%。(完)
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