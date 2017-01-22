重温稿-美国股市：逾50年来首次在新总统入主白宫首日以上涨作收

澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
* 道指结束五连跌
* 默克上涨
* 道指收高0.5%，标普500指数和纳斯达克指数收高0.3%
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
特朗普在就职演说中表示，美国的政策将是购买美国货，雇用美国人，再次强调竞选时的承诺。
一些投资人表示，特朗普的讲话令他们对可能实施贸易保护主义政策的担忧加重。在特朗普讲话期间，美股缩减涨幅，收盘时脱离日高。
股市自11月8日大选以来的升势在近几周停滞，因投资人静待特朗普提振经济计划的细节。
“如果你想从就职演说中看出点什么，那就是贸易仍将在特朗普的政策计划中位列首位，他将很快采取行动，”Commonwealth Financial投资长Brad McMillan表示。
另外，自大选以来标普500指数累积上涨6.2%，这也是美国近代史上，总统当选到上任过渡期内美股最佳表现之一。
前任总统奥巴马的过渡期适逢2008年金融危机，标普500指数自他当选到上任暴跌了15.5%。但在奥巴马任期内，美股的表现仅次于艾森豪威尔总统，在历任总统中位列第二。
道琼工业指数 收高94.85点，或0.48%，至19,827.25点；标准普尔500指数 收高7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 升15.25点，或0.28%，至5,555.33点。
道指结束五日连跌，但本周三大股指均小跌，道琼工业指数下跌0.29%，标普500指数下跌0.15%，纳斯达克指数下跌0.34%。
根据路透分析，自1929年1月胡佛就任美国总统以来，标普500指数在新总统上任第一个月的跌幅中值为2.7%。
今日上涨个股中，默克 升3.6%，报62.53美元，此前百时美施贵宝(必治妥施贵宝，Bristol-Myers Squibb) 表示，不寻求让美国政府加快批准其两种免疫药物组合作为治疗肺癌的初步方法，这使默克在这个有利可图的市场上，获得了竞争优势。百时美施贵宝暴跌11.3%。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约66亿股成交，略高于过去20日的平均日成交量61亿股。
纽约证交所涨跌股家数比例为1.76:1；纳斯达克市场为1.58:1。
标普500指数成份股有19只触及52周新高，七只成份股触及新低；有85只纳斯达克指数成份股触及52周新高，33只触及新低。(完)
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃