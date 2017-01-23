美国股市：道琼工业指数收挫0.14%，纳斯达克指数微跌0.04%

欧元债市：欧元区公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透纽约1月23日 - 美国股市周一收盘下跌，因美国总统特朗普就任后的最初举措凸显了贸易保护主义立场，给投资者提供了重新考虑大选后升势的理由。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌27.40点，或0.14%，至19,799.85点；标准普尔500指数 收挫6.11点，或0.27%，至2,265.20点；纳斯达克指数 小跌2.391点，或0.04%，至5,552.943点。(完)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选