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市场报道 | 2017年 1月 24日 星期二 05:14 BJT

美国股市：道琼工业指数收挫0.14%，纳斯达克指数微跌0.04%

路透纽约1月23日 - 美国股市周一收盘下跌，因美国总统特朗普就任后的最初举措凸显了贸易保护主义立场，给投资者提供了重新考虑大选后升势的理由。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌27.40点，或0.14%，至19,799.85点；标准普尔500指数 收挫6.11点，或0.27%，至2,265.20点；纳斯达克指数 小跌2.391点，或0.04%，至5,552.943点。(完)
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