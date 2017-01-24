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市场报道 | 2017年 1月 24日 星期二 22:38 BJT

美国股市：开盘走高，因市场聚焦企业业绩

路透1月24日 - 美国股市周二开盘小幅走高，因投资者评估企业季度业绩，同时寻求清晰了解美国总统特朗普的经济政策。

道琼工业指数 上涨10.19点，或0.05%，至19,810.04点；标准普尔500指数 升3.07点，或0.14%，至2,268.27点；纳斯达克指数 涨14.39点，或0.26%，至5,567.33点。(完)
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