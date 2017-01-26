美国股市：道琼工业指数收涨0.16%，纳斯达克指数微跌0.02%

美国热股：百思买第一季同店销售意外增长，盘初股价急升12.8%
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
路透纽约1月26日 - 美国股市标普500指数周四收盘变动不大，因在两日大涨后，投资人稍作喘息。道琼工业指数昨日刺穿两万点大关，今日续创新高。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨32.40点，或0.16%，至20,100.91点；标准普尔500指数 收低1.69点，或0.07%，至2,296.68点；纳斯达克指数 微跌1.16点，或0.02%，至5,655.18点。(完)
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)