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市场报道 | 2017年 1月 27日 星期五 05:13 BJT

美国股市：道琼工业指数收涨0.16%，纳斯达克指数微跌0.02%

路透纽约1月26日 - 美国股市标普500指数周四收盘变动不大，因在两日大涨后，投资人稍作喘息。道琼工业指数昨日刺穿两万点大关，今日续创新高。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨32.40点，或0.16%，至20,100.91点；标准普尔500指数 收低1.69点，或0.07%，至2,296.68点；纳斯达克指数 微跌1.16点，或0.02%，至5,655.18点。(完)
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