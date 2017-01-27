美国股市: 道琼工业指数微跌0.04%，纳斯达克指数小涨0.1%

基金产业：领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透纽约1月27日 - 美股标普500指数周五连跌第二日，因部分企业业绩和第四季国内生产总值(GDP)数据不及预期，冷却了近期对美国总统特朗普政策行动的乐观情绪。
道琼工业指数 下跌7.13点，或0.04%，至20,093.78点；标准普尔500指数 小跌1.99点，或0.09%，至2,294.69点；纳斯达克指数 小涨5.6点，或0.1%，至5,660.78点。
本周道指收涨1.3%，标普500指数上扬1%，纳斯达克指数攀升1.9%。(完)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。