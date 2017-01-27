美国股市: 道琼工业指数微跌0.04%，纳斯达克指数小涨0.1%

路透纽约1月27日 - 美股标普500指数周五连跌第二日，因部分企业业绩和第四季国内生产总值(GDP)数据不及预期，冷却了近期对美国总统特朗普政策行动的乐观情绪。

道琼工业指数 下跌7.13点，或0.04%，至20,093.78点；标准普尔500指数 小跌1.99点，或0.09%，至2,294.69点；纳斯达克指数 小涨5.6点，或0.1%，至5,660.78点。