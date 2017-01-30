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市场报道 | 2017年 1月 31日 星期二 05:15 BJT

美国股市: 道琼工业指数下跌0.61%，纳斯达克指数下挫0.83%

路透纽约1月30日 - 美国股市周一下跌，标普500和道琼工业指数录得今年以来最大单日跌幅，因投资者担心，特朗普总统发布的限制移民命令提醒人们，美国总统的一些政策可能对市场不利。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 下跌122.65点，或0.61%，至19,971.13点；标准普尔500指数 下滑13.79点，或0.60%，至2,280.90点；纳斯达克指数 下跌47.07点，或0.83%，至5,613.712点。(完)
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