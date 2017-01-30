美国股市: 道琼工业指数下跌0.61%，纳斯达克指数下挫0.83%

南非汇市：兰特升至两个月高位，因美元急挫
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
路透纽约1月30日 - 美国股市周一下跌，标普500和道琼工业指数录得今年以来最大单日跌幅，因投资者担心，特朗普总统发布的限制移民命令提醒人们，美国总统的一些政策可能对市场不利。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 下跌122.65点，或0.61%，至19,971.13点；标准普尔500指数 下滑13.79点，或0.60%，至2,280.90点；纳斯达克指数 下跌47.07点，或0.83%，至5,613.712点。(完)
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。