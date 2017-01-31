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市场报道 | 2017年 1月 31日 星期二 22:38 BJT

美国股市：开低，因多家企业公布令人失望的财报

路透1月31日 - 美国股市周二开低，受多家企业公布的令人失望的财报打压，且投资人担心总统特朗普的政策。

道琼工业指数 下跌72.9点，或0.37%，至19,898.23点；标准普尔500指数 下滑6.89点，或0.30%，至2,274.01点；纳斯达克指数 下跌22.18点，或0.4%，至5,591.53点。(完)
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