美国股市：开低，因多家企业公布令人失望的财报

南非汇市：兰特升至两个月高位，因美元急挫
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
路透1月31日 - 美国股市周二开低，受多家企业公布的令人失望的财报打压，且投资人担心总统特朗普的政策。
道琼工业指数 下跌72.9点，或0.37%，至19,898.23点；标准普尔500指数 下滑6.89点，或0.30%，至2,274.01点；纳斯达克指数 下跌22.18点，或0.4%，至5,591.53点。(完)
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。