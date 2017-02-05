重温稿-美国股市：收高，受就业数据和银行股大涨带动

* 1月非农就业岗位增加22.7万，高于预估17.5万

* 道指四日内首次重返两万点之上

* 金融股录得两个半月最大单日升幅

* 道指升0.94%，标普500指数收高0.73%，纳斯达克指数升0.54%

路透纽约2月3日 - 美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普总统推出减少监管举措，且就业报告强劲。

标普金融股指数 跳升2%，创11月中来最佳单日表现，此前美国总统特朗普签署行政令，放松金融危机后实施的对金融产业的监管，包括多德-弗兰克法案。

摩根大通 收高3.1%，报87.18美元，对标普500指数的提振作用最大，扶助推高标普银行股指数 劲升2.6%。

美国劳工部公布，1月非农就业岗位增加22.7万，远胜预期的17.5万。

1月失业率小升至4.8%，但平均时薪仅升0.1%，这可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持循序渐进升息的路径。

“就业数据中重要的是薪资增长，这排除了3月加息的可能性。”WedbushEquity Management LLC投资长Stephen Massocca称。

自11月8日美国大选以来，金融股劲升超过18%，而银行股升幅更超过25%，因预期特朗普会放松监管。

道琼工业指数 收高186.55点，或0.94%，至20,071.46点；标准普尔500指数 涨16.57点，或0.73%，至2,297.42点；纳斯达克指数 收高30.57点，或0.54%，至5,666.77点。

周五市场收高扶助道指本周收复绝大部分失地，标普500和纳斯达克指数收复全部失地，道琼工业指数小跌0.1%，标普500指数收高0.1%，纳斯达克指数收高0.1%。

全球最大线上零售商亚马逊AMZN.O>大跌3.5%，报810.20美元，此前该公司意外预估当季运营获利下滑，该股拖累标普500非必需消费品类股指数 跌0.1%，为今日标普11大类股中唯一收低的板块。

梅西百货 跳升6.4%，报32.69美元，此前加拿大百货业巨擘Hudson's Bay 接洽该公司意图收购。

纽约证交所涨跌股家数比例为3.78:1；纳斯达克市场为2.82:1。

标普500指数成份股有27只触及52周新高，六只成份股触及新低；有138只纳斯达克指数成份股触及52周新高，25只触及新低。