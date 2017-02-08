美国股市: 道琼工业指数收跌0.18%，纳斯达克指数攀升0.15%

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
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路透2月8日 - 美国股市周三涨跌互现，标普500指数小幅收高，因投资者消化好坏不一的业绩报告，道琼工业指数受银行股拖累下滑。
根据初步收盘数据，道琼工业指数下跌35.95升点，或0.18%，至20,054.34点；标准普尔500指数微涨1.59点，或0.07%，至2,294.67点；纳斯达克指数上扬8.237点，或0.15%，至5,682.454点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p