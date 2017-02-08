美国股市: 道琼工业指数收跌0.18%，纳斯达克指数攀升0.15%

路透2月8日 - 美国股市周三涨跌互现，标普500指数小幅收高，因投资者消化好坏不一的业绩报告，道琼工业指数受银行股拖累下滑。

根据初步收盘数据，道琼工业指数下跌35.95升点，或0.18%，至20,054.34点；标准普尔500指数微涨1.59点，或0.07%，至2,294.67点；纳斯达克指数上扬8.237点，或0.15%，至5,682.454点。(完) (编译 刘静；审校 母红)