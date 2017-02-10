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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 22:41 BJT

美国股市：开盘上涨并触及纪录高位，因银行股上涨

路透2月10日 - 美国股市周五开盘后不久主要股指触及纪录高位，此前一天特朗普称将在未来几周发布税改方案。

道琼工业指数上涨36.59点，或0.18%，至20,208.99点；标准普尔500指数升3.63点，或0.16%，至2,311.5点；纳斯达克指数上扬10.18点，或0.18%，至5,725.36点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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