美国股市: 道琼工业指数上扬0.48%，纳斯达克指数收涨0.33%

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
路透5月25日 - 澳洲股市周四收高，金融和材料类股对大盘构成支撑。 S&P/ASX 200指数收盘上涨20.625点或0.36%，报5,789.6点。 权重股必和必拓上扬1.2%，因油价和铜价走高。 其他矿业公司股价同样上涨，提振金属类指数涨1.3%。
路透纽约2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
根据初步收盘数据，道琼工业指数升96.97点，或0.48%，至20,269.37点；标准普尔500指数涨8.23点，或0.36%，至2,316.10点；纳斯达克指数上扬18.95点，或0.33%，至5,734.13点。
本周，道指上扬1%，标普500指数攀升0.8%，纳斯达克指数跳涨1.2%。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透5月25日 - 澳洲股市周四收高，金融和材料类股对大盘构成支撑。 S&P/ASX 200指数收盘上涨20.625点或0.36%，报5,789.6点。 权重股必和必拓上扬1.2%，因油价和铜价走高。 其他矿业公司股价同样上涨，提振金属类指数涨1.3%。
但日股涨势受限，因美元/日圆限于窄幅区间波动，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录令市场对强硬政策的预期有所降温。
* 1.13的目标位重回视线，但5月23/24日高点1.1264/68前有卖盘，上方还有止损单 (完) (编译 汪红英；审校 高琦)