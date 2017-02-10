美国股市: 道琼工业指数上扬0.48%，纳斯达克指数收涨0.33%

路透纽约2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。

根据初步收盘数据，道琼工业指数升96.97点，或0.48%，至20,269.37点；标准普尔500指数涨8.23点，或0.36%，至2,316.10点；纳斯达克指数上扬18.95点，或0.33%，至5,734.13点。