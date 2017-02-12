重温稿-美国股市：再创新高，受投资人对特朗普总统经济政策的期望带动

投行观点：Summit Hotel Properties目标价从18美元上调至20，评级为买入--Canaccord Genuity
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* 油价上涨，因产油国履行减产协议
* Activision公布业绩后大涨，提振标普500指数和纳指
* 标普500指数连升第四日
* 道指收高0.48%，标普500指数升0.36%，纳斯达克指数涨0.33%
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
标普500指数连升第四个交易日，昨日特朗普承诺在未来数周内宣布重大税改计划。
自11月8日特朗普当选总统后，标普500指数劲升了8.3%，受助于对他将降低企业税、放松监管和增加基建投资的预期。但由于投资人担心特朗普保护主义政策立场及改革计划缺乏细节，近期升势已经止步不前。
“投资人原本担心政府可能已经脱离正轨，而去关注其他问题，”Fort Pitt Capital Group高级股市研究分析师Kim Forrest表示。
他表示，减税政策重回焦点，投资人指望这会带动整体经济成长，而不仅仅是企业盈利增长。
道琼工业指数升96.97点，或0.48%，至20,269.37点；标准普尔500指数涨8.23点，或0.36%，至2,316.10点；纳斯达克指数上扬18.95点，或0.33%，至5,734.13点。
标普500指数和道指连续第二日创纪录收盘新高，纳指更是连续第四日刷新纪录收盘高位。
本周，道指上扬1%，标普500指数攀升0.8%，纳斯达克指数跳涨1.2%。
能源股升0.8%，在有报道称石油输出国组织(OPEC)成员国1月兑现了减产协议的逾90%后，油价大涨超过1%。
标普金融股指数收高0.2%，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)负责金融监管的理事塔鲁络表示将辞职，为特朗普重塑美联储政策制定班子提供了更大的空间。
市场聚焦华府政策的同时，企业财报也显示，大型美国企业有望连续第二季录得获利增长，之前连续数季下滑。
根据汤森路透I/B/E/S，从标普500指数成份股中逾70%的公司已经发布的季度财报来看，第四季利润势将增长8.4%，可能成为2014年第三季以来表现最佳的一个季度。
Activision Blizzard公布高于预期的营收和10亿美元股份回购计划后，股价暴涨18.9%，对标普500指数和纳指的提振作用最大。
鞋履生产商Skechers USA公布的第四季营收优于预期，股价暴涨19.3%。
零售商Sears Holding表示，今年将削减成本10亿美元，并削减债务和养老金义务至少15亿美元后，股价飙升25.6%。
纽约证交所涨跌股家数比例为2.60:1；纳斯达克市场涨跌股家数比例为2.05:1。
标普500指数成份股有48只触及52周新高，没有成份股创新低；有151只纳斯达克指数成份股触及52周新高，22只触及新低。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
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