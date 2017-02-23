美国股市：道琼工业指数收升0.17%，纳斯达克指数收跌0.43%

纽约期市：可可期货录得2011年以来最大单日跌幅，交投活跃
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
路透纽约2月23日 - 美国股市标普500指数周四微幅收高，因能源股走强，且美国总统特朗普再度向美国大型企业高管承诺，将为美国带回数以百万计的就业。
根据初步收盘数据，道琼工业指数上涨34.72点，或0.17%，至20,810.32点；标准普尔500指数微升0.99点，或0.04%，至2,363.81点；纳斯达克指数降25.12点，或0.43%，至5,835.51点。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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