美国股市：道琼工业指数收升0.17%，纳斯达克指数收跌0.43%

路透纽约2月23日 - 美国股市标普500指数周四微幅收高，因能源股走强，且美国总统特朗普再度向美国大型企业高管承诺，将为美国带回数以百万计的就业。

根据初步收盘数据，道琼工业指数上涨34.72点，或0.17%，至20,810.32点；标准普尔500指数微升0.99点，或0.04%，至2,363.81点；纳斯达克指数降25.12点，或0.43%，至5,835.51点。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)