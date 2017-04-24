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市场报道 | 2017年 4月 24日 星期一 21:42 BJT

美国股市：纳斯达克指数开盘创纪录高位，因马克龙赢得法国大选首轮投票

路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。

道琼工业指数升212.56点，或1.03%，至20,760.32点；标准普尔500指数涨25.41点，或1.08%，至2,374.1点；纳斯达克指数升69.55点，或1.18%，至5,980.08点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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