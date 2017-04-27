美国股市：开盘上扬，关注企业业绩

****澳新经济指标预测--5月24日-5月31日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
路透4月27日 - 美国股市周四开盘上扬，今日将有大批企业公布业绩。另外，投资者评估总统特朗普周三公布的税改计划。
道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 122.93 -1.82 -1.46 2986323 京东 40.72 -0.94 -2.26 11555096 新浪 100.19 -4.95 -4.71 2146710 搜狐 48.54 -0.68 -1.38 963637 网易 292.28 -1.40 -0.48 1420395 百度 191.80 +0.11 +0.06 2147644 台湾 台湾积体电路
路透5月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周二其黄金持仓量下降0.59%至847.45吨，周一为852.48吨。