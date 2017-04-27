美国股市：开盘上扬，关注企业业绩

路透4月27日 - 美国股市周四开盘上扬，今日将有大批企业公布业绩。另外，投资者评估总统特朗普周三公布的税改计划。

道琼工业指数升16.75点，或0.08%，至20,991.84点；标准普尔500指数涨1.95点，或0.08%，至2,389.4点；纳斯达克指数上扬12.95点，或0.21%，至6,038.18点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)