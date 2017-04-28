美国股市: 道琼工业指数收挫0.19%，纳斯达克指数收跌0.02%

路透纽约4月28日 - 美国股市周五收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易员锁定近期利润提供了理由。

道琼工业指数跌40.82点，或0.19%，至20,940.51点；标准普尔500指数跌4.57点，或0.19%，至2,384.20点；纳斯达克指数下跌1.33点，或0.02%，至6,047.61点。