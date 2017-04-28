美国股市: 道琼工业指数收挫0.19%，纳斯达克指数收跌0.02%

标题新闻：欧洲央行执委科尔称负利率是该央行有效的货币政策工具，没有理由调整其使用指引
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路透纽约4月28日 - 美国股市周五收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易员锁定近期利润提供了理由。
道琼工业指数跌40.82点，或0.19%，至20,940.51点；标准普尔500指数跌4.57点，或0.19%，至2,384.20点；纳斯达克指数下跌1.33点，或0.02%，至6,047.61点。
本周，道指上涨1.9%，标普500指数升1.5%，纳斯达克指数升2.3%。
本月，道指上涨1.3%，标普500指数升0.9%，纳斯达克指数升2.3%。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。