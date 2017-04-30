重温稿-美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨

香港股市：黑色暴雨警告期间证券及衍生产品市场如常交易--港交所
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
* 美国第一季GDP增长0.7%，预估为增长1.2%
* 亚马逊和Alphabet发布业绩后创新高
* 英特尔下跌，给三大股指带来压力
* 纳斯达克指数将录得连升第六个月
* 道琼工业指数收挫0.19%，标普500指数收挫0.19%，纳斯达克指数微跌0.02%
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
不过，主要股指4月月线上涨，纳斯达克指数录得连续第六个月上升，为近四年来的最长升势。
数据显示，美国第一季国内生产总值环比年率增长0.7%，低于经济学家1.2%的预估，因消费者支出几无增长，企业减少对库存的投资。去年第四季经济增长2.1%。
“GDP数据有些不佳，可能是今日股市略显疲弱的原因，”Hodges Capital Management投资组合经理人Gary Bradshaw称。
花旗研究的美国经济数据意外指标自11月来首次转为负值。
疲弱的经济成长数据对特朗普政府而言是个坏消息，特朗普竞选时曾承诺大力提振经济成长。这令部分市场人士愈发担心减税、放松监管和增加政府投资的措施至少会被推迟，而上述措施也是大选后股市升势的主要原因。
道琼工业指数跌40.82点，或0.19%，至20,940.51点；标准普尔500指数跌4.57点，或0.19%，至2,384.20点；纳斯达克指数下跌1.33点，或0.02%，至6,047.61点。
本周，道指上涨1.9%，标普500指数升1.5%，纳斯达克指数升2.3%。本月，道指上涨1.3%，标普500指数升0.9%，纳斯达克指数升2.3%。
纳斯达克指数周五得到亚马逊和谷歌母公司Alphabet股价上涨的提振。
亚马逊最多升3.4%，至纪录高位的949.59美元，终场收高0.7%，报924.99美元。谷歌母公司Alphabet最多升5%，至935.90美元纪录高位，收盘报924.52美元，升3.7%。此前两家公司发布的业绩均超过预期。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期标普500指数成份股企业第一季总体盈利将增长13.6%，为2011年来最大增幅。
英特尔下跌3.4%，报36.15美元，此前公司发布弱于预期的季度营收。
百度下跌4.1%，报180.23美元。此前公司预计第二季营收将大幅低于预期。
纽约证交所跌涨股家数比例为1.59:1；纳斯达克市场为1.76:1。
标普500指数成份股有39只触及52周新高，六只成份股触及新低；有103只纳斯达克指数成份股触及52周新高，44只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约69.4亿股成交，过去20日的平均日成交量为65.5亿股。(完) (编译 刘静; 审校 李军)
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)